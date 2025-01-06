Семьи погибших при пожаре в Кировской области получат выплаты

t.me/СУ СК России по Кировской области Власти Кировской области помогут с похоронами семьям погибших при пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Кильмезь, семьи погибших и пострадавшие получат материальные выплаты, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Соколов.