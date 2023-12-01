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«C первым двойным прыжком поздравляю себя». Ягудин вернулся на лед после операции на колене

«C первым двойным прыжком поздравляю себя. Третий раз на льду после операций. Впереди много работы, а для начала увидимся завтра в Воронеже в первый день зимы на шоу Ильи Авербуха «Письма любви», – написал Ягудин.

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