Госавтоинспекторы Правобережного района Северной Осетии в рамках «Недели безопасности» провели профилактические беседы с подростками в местном отделении ДОСААФ России

В ходе встречи обсуждены вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма. Рассказали будущим водителям о мерах административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД, в частности за управление транспортом без соответствующего права.
В ходе встречи обсуждены вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма. Рассказали будущим водителям о мерах административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД, в частности за управление транспортом без соответствующего права.
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