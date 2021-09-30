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Госавтоинспекторы Правобережного района Северной Осетии в рамках «Недели безопасности» провели профилактические беседы с подростками в местном отделении ДОСААФ России

В ходе встречи обсуждены вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма.   Рассказали будущим водителям  о мерах административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД, в частности за  управление транспортом без соответствующего права.

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