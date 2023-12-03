Мэрия переложила уход за деревьями на бесплатных общественников

В ходе встречи с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, глава краевой КСП Дмитрий Семенов выразил недовольство тем, что общественные организации занимаются поливом деревьев на аллее Горького, а не власти Читы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии