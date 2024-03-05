Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Валентина Вахнина
    Мы будем голосовать за Путина"А кто за Путина ...
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Раскол никуда не исчез. Как живет русское подполье Днепропетровска

Раскол никуда не исчез. Как живет русское подполье Днепропетровска

Ежедневно телеграм-каналы и тиктоки заполняют видео конфликтов между украинским населением, не желающим погибать за интересы Зеленского, и тэцэкашниками, которые ловят местных жителей в духе традиций людоловов эпохи Руины, для отправки на обваливающийся фронт.

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Комментарии
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Вик Норд
В себя приходить начали? А так всё надеялись Россию победить,морды хохляцкие...
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