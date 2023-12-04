35 детей знаменитостей, которые выглядят точно как их родители в том же возрасте

Сайт Bored Panda собрал фотографии знаменитостей и их детей примерно в одном возрасте, и они выглядят на удивление похоже: чтобы понять, что эти люди приходятся друг другу родственниками, не нужно смотреть в паспорт или делать тесты ДНК.