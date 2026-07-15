Новая эпоха креативной экономики: Форум «Российская креативная неделя» задаст вектор развития на годы вперед

МОСКВА, 15 июня, ФедералПресс. 17-18 июля в Москве стартует VII Фестиваль-форум «Российская креативная неделя», который определит стратегические ориентиры для всего сектора креативных индустрий на ближайшую перспективу.
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