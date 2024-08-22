Жилая недвижимость Крыма растет ежегодно на 20%

Стоимость жилья в Республике Крым ежегодно растет более чем на 20% в связи с повышенным спросом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма.
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