Зимняя рыбалка: где и как ловить рыбу зимой? Как выбрать одежду, снасти и приманку

Зимняя рыбалка на озере, реке или на льду замерзшего водохранилища — популярное в России хобби. А для опытных рыбаков, особенно в экологически чистых районах, ловля рыбы зимой — это не сезонное развлечение, а практически промысел.
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