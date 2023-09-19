Страна и люди

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Сколько погибло на Украине с 2022 года

Сколько погибло на Украине с 2022 года

Японский политолог Сато допустил угрозу исчезновения населения УкраиныУкраина. Городское кладбище. Могилы украинских воинов Бывший главный аналитик МИД Японии профессор Университета Досися Масару Сато считает, что Киев скрывает реальные данные о численности населения страны, так как «украинцы находятся под угрозой исчезновения».

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