Японский политолог Сато допустил угрозу исчезновения населения УкраиныУкраина. Городское кладбище. Могилы украинских воинов Бывший главный аналитик МИД Японии профессор Университета Досися Масару Сато считает, что Киев скрывает реальные данные о численности населения страны, так как «украинцы находятся под угрозой исчезновения».
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