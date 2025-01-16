Боец СВО пожаловался на орловскую гуманитарку — мэрия отреагировала

В Орловской области разворачивается очередной скандал с поставками гуманитарной помощи бойцам СВО. «Лучше ничего не присылайте»: обращение бойца к мэрии Орла Несколько дней назад появилось очередного обращение от орловского бойца к мэрии Орла.
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