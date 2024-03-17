Кинолог рассказал, что собаки могут заразить человека опасными заболеваниями

Собаководам необходимо соблюдать гигиену и делать профилактические прививки своим питомцам, чтобы предотвратить заражение опасными заболеваниями, подчеркнул президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью для РИА Новости.
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