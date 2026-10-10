Мяч попал в руку Бабичу в штрафной «Спартака». Новиков не назначил пенальти в пользу «Крыльев»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Судьи не назначили пенальти в пользу « Крыльев Советов » в матче со « Спартаком ». Команды проводят встречу в рамках 10-го тура Альфа-Банк РПЛ (0:0, первый тайм).