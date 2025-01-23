Как изменились предпочтения и портрет покупателей жилья в Москве

Рассказываем, кто и по каким критериям покупал новостройки и вторичное жилье в столице в 2024 году В 2024 году на рынок как вторичной, так и первичной недвижимости в столице оказали влияние заградительные ставки по ипотеке, которые привели к снижению покупательской активности.
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