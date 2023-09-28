Лебеф о топ-4 АПЛ: «Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон». «МЮ» надо найти баланс, а «Челси» пора перестать мечтать – надеюсь он не повторит 11-очковый антирекорд «Дерби»!

– Исходя из увиденного, какой, по вашему мнению, будет первая четверка по итогам сезона? На каком месте будет «Челси»? – «Челси» не попадет в топ-4, и, думаю, мы уже знаем, кто там будет: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и, возможно, «Брайтон».