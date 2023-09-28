НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Лебеф о топ-4 АПЛ: «Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон». «МЮ» надо найти баланс, а «Челси» пора перестать мечтать – надеюсь он не повторит 11-очковый антирекорд «Дерби»!

Лебеф о топ-4 АПЛ: «Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон». «МЮ» надо найти баланс, а «Челси» пора перестать мечтать – надеюсь он не повторит 11-очковый антирекорд «Дерби»!

– Исходя из увиденного, какой, по вашему мнению, будет первая четверка по итогам сезона? На каком месте будет «Челси»? – «Челси» не попадет в топ-4, и, думаю, мы уже знаем, кто там будет: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и, возможно, «Брайтон».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх