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Американские истребители и эсминец сбили 17 воздушных целей хуситов в Красном море

Американские истребители и эсминец сбили 17 воздушных целей хуситов в Красном море

Эскадренный миноносец DDG 58 Laboon и истребители F/A-18 E/F Super Hornet, входящие в состав ударной группы во главе с американским авианосцем Eisenhower, уничтожили несколько целей проиранских хуситов в южной части Красного моря.

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