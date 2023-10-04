РВ: Спецназ громит технику и пехоту ВСУ в боях у Вербового

Подразделения специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации в рамках ведения сражений широко применяют беспилотные летательные аппараты ради того, чтобы точечно подвергать уничтожению вражескую пехоту и бронетехнику.
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