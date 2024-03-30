Двойное дно трагедии в "Крокусе". Чиновникам вынесли приговор

В "Крокусе" погибли 139 человек. Это, как нетрудно догадаться, результат губительной кампанейщины. Заметно, что ещё одной характерной чертой нашей сегодняшней жизни является полное искажение реальности и медлительность.
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