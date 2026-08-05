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Аргументы недели

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В Москве пенсионерка устроила самоподжог после попытки выселения

В Москве пенсионерка устроила самоподжог после попытки выселения

В Москве 68-летняя Наталья Иванова, потерявшая квартиру из-за аферистов, подожгла себя и жильё, когда приставы пришли её выселять.

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