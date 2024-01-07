Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Кисти рук у него слабые, "женские", значит, слабая воля и склонность к компромиссам.Алтайский депутат...
  • И тут не скажу Не скажу
    нахрен-нахрен!!!!Патриарх Кирилл п...
  • ММ
    Бог простит. А люди помнят и не желают, чтоб их предавали неоднократно!Патриарх Кирилл п...

Звуковое сопровождение предложили сделать в транспорте для удобств инвалидов

Звуковое сопровождение предложили сделать в транспорте для удобств инвалидов

С такой инициативой выступил омбудсмен Антон Васильев Звуковое сопровождение в общественном транспорте, которое помогало бы людям с ограниченными возможностями узнавать номер маршрута, предложили ввести в Барнауле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх