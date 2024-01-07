Звуковое сопровождение предложили сделать в транспорте для удобств инвалидов

С такой инициативой выступил омбудсмен Антон Васильев Звуковое сопровождение в общественном транспорте, которое помогало бы людям с ограниченными возможностями узнавать номер маршрута, предложили ввести в Барнауле.
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