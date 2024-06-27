Водитель фуры сбил десятилетнего велосипедиста в Щекино

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в 12:25 дня 26 июня на улице Болдина в Щекино. По информации Госавтоинспекции Тульской области, 54-летний водитель на большегрузном автомобиле "MERCEDES-BENZ AXOR", наехал на десятилетнего велосипедиста.