Лекцию о сражении под городом Красным 1812 года провели в Химках

С июля этого года в муниципалитете реализуют программу «Химки. Успех в единстве поколений». В рамах проекта для учащихся школы № 1 в Химках провели лекцию о боях под городом Красным во время Отечественной войны 1812 года.
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