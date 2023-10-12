Геополитик Хачатрян: Женщины в Армении перестали чувствовать мужскую защиту

Владимир Самборский

Армения - это пример. Эта ситуация наблюдается во всем мире. В России на СВО идут парни из бедных семей. Они более крепкие по ДУХУ ребята. А "золотая молодежь" попряталась,кто куда... У нас в России это началось раньше 90-х годов,ну а после процесс набрал обороты! Богатый Запад тоже не любит воевать по-серьезному. Раздавить кого-то слабого (ту же Югославию) - это пожалуйста. Проблема эта,к сожалению, ВСЕОБЩАЯ!