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Геополитик Хачатрян: Женщины в Армении перестали чувствовать мужскую защиту

Геополитик Хачатрян: Женщины в Армении перестали чувствовать мужскую защиту

 Независимый правозащитник, геополитик Арбак Хачатрян прокомментировал «АН» последние события в Карабахе.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Армения - это пример. Эта ситуация наблюдается во всем мире. В России на СВО идут парни из бедных семей. Они более крепкие по ДУХУ ребята. А &quot;золотая молодежь&quot; попряталась,кто куда... У нас в России это началось раньше 90-х годов,ну а после процесс набрал обороты! Богатый Запад тоже не любит воевать по-серьезному. Раздавить кого-то слабого (ту же Югославию) - это пожалуйста. Проблема эта,к сожалению, ВСЕОБЩАЯ!
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3 н.
ЮС
Юдкевич Сергей
Не осталось в Армении мужчин: чуть что в Россию бегут.
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3 н.
лл
лина любимцева
А она была когда-нибудь, эта &quot;защита от  армянских мужчин&quot;?!! ВСЕ НА КОГО-ТО НАДЕЮТСЯ!!... &quot;Бандэра прЫдэ.. порадок навэдэ&quot;... Примерно как-то так... ПАШИНЯН ПРИШЕЛ!!  Тот еще чертяка пиндосовская... ВЫГОДА - вот нутро армянских мужчин!!... Пашиняна ГНАТЬ нужно из Армении немедленно и  жестко - армянские мужчины хвост поджали... Тьфу!
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3 н.

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