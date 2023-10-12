Независимый правозащитник, геополитик Арбак Хачатрян прокомментировал «АН» последние события в Карабахе.
Геополитик Хачатрян: Женщины в Армении перестали чувствовать мужскую защиту
Комментарии
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Владимир Самборский
Армения - это пример. Эта ситуация наблюдается во всем мире. В России на СВО идут парни из бедных семей. Они более крепкие по ДУХУ ребята. А "золотая молодежь" попряталась,кто куда... У нас в России это началось раньше 90-х годов,ну а после процесс набрал обороты! Богатый Запад тоже не любит воевать по-серьезному. Раздавить кого-то слабого (ту же Югославию) - это пожалуйста. Проблема эта,к сожалению, ВСЕОБЩАЯ!
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3 н.
ЮС
Юдкевич Сергей
Не осталось в Армении мужчин: чуть что в Россию бегут.
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3 н.
лл
лина любимцева
А она была когда-нибудь, эта "защита от армянских мужчин"?!! ВСЕ НА КОГО-ТО НАДЕЮТСЯ!!... "Бандэра прЫдэ.. порадок навэдэ"... Примерно как-то так... ПАШИНЯН ПРИШЕЛ!! Тот еще чертяка пиндосовская... ВЫГОДА - вот нутро армянских мужчин!!... Пашиняна ГНАТЬ нужно из Армении немедленно и жестко - армянские мужчины хвост поджали... Тьфу!
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3 н.
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