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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как попросить мужа вынести мусор?(ЮМОР С САРКАЗМОМ)

Как попросить мужа вынести мусор?(ЮМОР С САРКАЗМОМ)

Или чему учат женщин некоторые "психологи" и коучи на женских курсах.Как попросить мужа вынести из квартиры мусор? Вы думаете это очень просто? Сказать ему "дорогой, вынеси мусор, а то уже воняет"? Ээээ-нет.

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