В Смоленской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль», направленное на повышение эффективности деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищениями автотранспортных средств.