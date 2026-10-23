В Смоленской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль», направленное на повышение эффективности деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищениями автотранспортных средств.
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