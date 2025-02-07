🔪 Женщина, зарезавшая своего сожителя в Судаке, пойдёт под суд По информации прокуратуры Крыма, убийство произошло в ноябре 2024 года.
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🔪 Женщина, зарезавшая своего сожителя в Судаке, пойдёт под суд По информации прокуратуры Крыма, убийство произошло в ноябре 2024 года.