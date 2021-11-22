ДЕРЖАВА.

2 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Да все очень просто: Авианосец просто так "шобы бы було", лишняя трата денег. При сегодняшних ракетах, авианосец прев...Sohu рассказало, ...
  • Лев Добрый
    Нам не надо захватывать Киев за несколько часов, нам надо заменить власть в Киеве! В стране миллионы Украинцев, пусть...CSIS: российские ...
  • mullonen
    Гы.... РФ упрекает Запад в двойных стандартах... Напр, ЕС своей политикой толкает Белоруссию к России и пр, и пр. А с...Сибирь на карте т...

Military Watch: необычные радары Су-35 не оставят шансов американским истребителям-невидимкам

Military Watch: необычные радары Су-35 не оставят шансов американским истребителям-невидимкам

wikipedia.org / Rulexip / CC BY-SA 3.0 / Master Sgt. Andy Dunaway / Общественное достояние Летчиков американских истребителей-невидимок ждет неприятный сюрприз, если они столкнутся в бою с российскими Су-35, которые снабжены необычными радарами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх