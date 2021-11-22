Military Watch: необычные радары Су-35 не оставят шансов американским истребителям-невидимкам

wikipedia.org / Rulexip / CC BY-SA 3.0 / Master Sgt. Andy Dunaway / Общественное достояние Летчиков американских истребителей-невидимок ждет неприятный сюрприз, если они столкнутся в бою с российскими Су-35, которые снабжены необычными радарами.
wikipedia.org / Rulexip / CC BY-SA 3.0 / Master Sgt. Andy Dunaway / Общественное достояние Летчиков американских истребителей-невидимок ждет неприятный сюрприз, если они столкнутся в бою с российскими Су-35, которые снабжены необычными радарами.
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