Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на Майдан

Алексей Горшков

И всё-таки мы один народ - просто они зазомбированы, и процесс их денацификации - я считаю - должен их из "зомби" в НАС превратить! Палку при этом перегибать ни в коем случае нельзя - они не какие-то "унтерменши", а ТАКИЕ ЖЕ КАК И МЫ - просто ОБОЛВАНЕННЫЕ !!! Население Украины ЗОМБИРОВАНО, причём даже уже БОЛЬШЕ, чем немцы к 1941 году! Поясню: нас от 2014 года отделяют УЖЕ ДЕСЯТЬ (!) ЛЕТ - БОЛЬШЕ, чем от прихода Гитлера к власти в 1933 году до 1941-го, при том что Гитлер тогда не имел нынешних технических средств и теорий по промывке мозгов! И это я ещё беру время УСИЛЕННОГО зомбирования - простое-то было ещё с перестроечных, а то и с хрущёвских времён... Да даже больше! Взглянем в историю. Правильно заметил Ю. Кот: "Украинец - это русский, укушенный поляком"! Я, как историк по образованию, так скажу: земли, на которых образована Украина - земли бывшей Руси, при образовании Речи Посполитой - отданные НАПРЯМУЮ "короне", т.е. собственно Польше, в то время как остальные православные земли Великого Княжества Литовского остались в нём, имевшем - хоть и в составе Речи Посполитой - некоторую самостоятельность! Но изначально-то и украинцы, и белорусы, и русские - НАРОД ЕДИНЫЙ !!! Есть и то, что даёт надежду! Я лично был в Чечне, с которой мы столько воевали...Казалось - уж чеченцы-то зазомбированы вусмерть, и раззомбированию вообще не подлежат - во всяком случае в ближайшей перспективе... И что мы видим сейчас? Чеченцы В АВАНГАРДЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК !!! И это - совершенно далёкие этнически от нас люди, истовые мусульмане! Что же с нашими единокровными единоверцами будет, когда они от зомбирования очнутся? Между прочим - что-то генетически с нами общее в жителях 404-й и сейчас проскальзывает! Помню - смотрел интервью Н.Фридрихсон ДНР-овца Д.Безсонова. Он заметил: "Почему "укропы" так самоотверженно сопротивляются? Да потому, что ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАК И МЫ"! И вот именно РАЗЗОМБИРОВАНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ по-моему такой КОЗЫРЬ В НАШЕЙ ПРОПАГАНДЕ,что по идее "переплёвывает" ВСЕ ЦИПСОШНЫЕ "пыхтелки", а мы почему-то им не пользуемся, привычно скуля о нашей слабости в информационной войне!