Военное обозрение

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Немецкая пресса винит в проблемах украинского контрнаступления «линию Суровикина»

Немецкая пресса винит в проблемах украинского контрнаступления «линию Суровикина»

Западная пресса продолжает выдавать многочисленные материалы от различных экспертов с попыткой проанализировать ход украинского контрнаступления.

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