Концерт Hello, Satchmo!

Луи Армстронг, или Satchmo, как называли его поклонники, оставил неизгладимый след в истории джаза. Он был не только блестящим трубачом, но и талантливым певцом, использующим свой голос как музыкальный инструмент.
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