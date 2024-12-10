Миллиардер Маск удивился словам Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск удивился словам Владимира Зеленского по проводу его заявления о бессмысленности разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом по поводу вступления Украины в НАТО.
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