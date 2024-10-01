В мозге найдены специальные нейроны, которые реагируют на местоимения «он» или «она»

Как наш мозг связывает местоимения типа «он» или «она» с конретными людьми в контексте? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые исследовали активность мозга пациентов с эпилепсией, которым были имплантированы электроды в гиппокамп, ключевую для обучения и памяти область мозга.