Запеканка из фарша и капусты. Можно есть даже поздно вечером без опаски за фигуру

Не каждому по вкусу обычная тушеная капуста, но ключ к успеху кроется в правильном рецепте. Наш способ приготовления капустно-мясной запеканки превратит это блюдо в излюбленное не только у тех, кто раньше не любил тушеную капусту.
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