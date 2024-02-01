Steak Lovers
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Steak Lovers

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Запеканка из фарша и капусты. Можно есть даже поздно вечером без опаски за фигуру

Запеканка из фарша и капусты. Можно есть даже поздно вечером без опаски за фигуру

Не каждому по вкусу обычная тушеная капуста, но ключ к успеху кроется в правильном рецепте. Наш способ приготовления капустно-мясной запеканки превратит это блюдо в излюбленное не только у тех, кто раньше не любил тушеную капусту.

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