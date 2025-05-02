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Spiegel: контрразведка ФРГ признала партию АдГ правоэкстремистской

Spiegel: контрразведка ФРГ признала партию АдГ правоэкстремистской

Контрразведка ФРГ признала партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии несправедливо относятся к меньшинствам - в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.

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