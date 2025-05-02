Spiegel: контрразведка ФРГ признала партию АдГ правоэкстремистской

Контрразведка ФРГ признала партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии несправедливо относятся к меньшинствам - в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии