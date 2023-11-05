Трамваи и троллейбусы в Барнауле вернулись на привычные маршруты

Работы по восстановлению поврежденного участка электросети завершены В Барнауле энергетики завершили работы по восстановлению поврежденного участка электросети, из-за которого пришлось менять маршруты общественного электротранспорта.
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