Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    Вся, без исключения чёрная плесень,смертельно опасна для Великой России. Она д.б. депортирована немедленно. 🇷🇺Колокольцев предл...
  • Уфимцев я
    Молодцы барнаульцы! А власть показала свой "звериный оскал": против 200 коммунистов (ах! ох!) вывели целый батальон т...Митинг КПРФ в Бар...
  • avershin1947mailru Авершин
    Всё что напоминает о народной власти - запретить.В ГД предложили с...

Трамваи и троллейбусы в Барнауле вернулись на привычные маршруты

Трамваи и троллейбусы в Барнауле вернулись на привычные маршруты

Работы по восстановлению поврежденного участка электросети завершены В Барнауле энергетики завершили работы по восстановлению поврежденного участка электросети, из-за которого пришлось менять маршруты общественного электротранспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх