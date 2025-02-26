Журналист Нәфисә Миньязова ярдәм сорый

«ТНВ» телеканалында эшләүче корреспондент Нәфисә Миньязованың абыйсы махсус операциягә киткән. Хәрби шартларда якын кешесенең тормышын җиңеләйтерлек кирәк-яраклар алу максатыннан, журналист халыктан ярдәм сорады.
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