В Салехарде появится площадка для выгула собак по инициативе ветеринара

У жителей микрорайона Обдорский в Салехарде появится отдельное место для выгула четверолапых. Идея построить площадку для собак принадлежит будущему ветеринару Анастасии Чащиной, сообщила администрация окружной столицы в своем telegram-канале.
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