45 очков Трэя Янга помогли «Атланте» в гостях победить «Нью-Йорк»

45 очков Трэя Янга помогли «Атланте» в гостях победить «Нью-Йорк»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг набрал 45 очков и сделал 8 передач в победном гостевом матче против «Нью-Йорка» (117:111).

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