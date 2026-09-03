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SoFi и Payward договорились о подключении банковской сети к инфраструктуре Kraken

SoFi и Payward договорились о подключении банковской сети к инфраструктуре Kraken

SoFi Technologies и Payward договорились о соединении банковской сети SoFi с торговой инфраструктурой Kraken в рамках сделки, которая расширяет систему расчетов в реальном времени финтех-компании на платформу цифровых активов.

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