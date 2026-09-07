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Царьград

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Адвокат Зорин: За нарушение правил хранения солений грозит штраф до 50 тысяч рублей

Адвокат Зорин: За нарушение правил хранения солений грозит штраф до 50 тысяч рублей

Юрист предупредил об ответственности за хранение солений и рассказал, как их хранить правильно.Юрист Александр Зорин в беседе разъяснил, в каких случаях владельцы банок с огурцами и помидорами рискуют получить штраф.

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