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Суть Событий

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Мария Ивакова о расставании с Никитой Ефремовым: "Не скажу, что в этих отношениях была счастливая"

Мария Ивакова о расставании с Никитой Ефремовым: "Не скажу, что в этих отношениях была счастливая"

Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались пять лет назад. Осенью 2021 года телеведущая объявила, что они больше не вместе.

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