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Газета.ру

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Приходько объяснила свой переход на русский языковыми манипуляциями на Украине

Приходько объяснила свой переход на русский языковыми манипуляциями на Украине

Украинская певица Анастасия Приходько объяснила, что стала снова преимущественно использовать русский язык в повседневном общении из-за искусственных манипуляций языковой проблемой на Украине.

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