Эксперт дал советы по выбору электромобиля для российских условий

Электромобили становятся всё более популярными в России. О том, как найти правильный транспорт для российских погодных условий и зачем стоит приобретать подержанное авто, рассказал «Известиям» 24 декабря CEO сети зарядных станций для электромобилей Artis Владислав Мазов.
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