Медведев рассказал о перспективах российской экономики и главном запросе общества

Заместитель председателя Совета безопасности, глава партии «Единая Россия Дмитрий Медведев дал большое интервью газете «Ведомости», в котором рассказал, как переживает давление всего мира российская экономика, что будет с международным правом и каков главный запрос общества.
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