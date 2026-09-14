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Медведев рассказал о перспективах российской экономики и главном запросе общества

Медведев рассказал о перспективах российской экономики и главном запросе общества

Заместитель председателя Совета безопасности, глава партии «Единая Россия Дмитрий Медведев дал большое интервью газете «Ведомости», в котором рассказал, как переживает давление всего мира российская экономика, что будет с международным правом и каков главный запрос общества.

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