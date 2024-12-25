До полного освобождения города Курахово в Донецкой Народной Республике остаются считанные недели, так как ротация Вооруженных сил Украины прекращена и остановлено снабжение оставшейся в населенном пункте группировки.
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