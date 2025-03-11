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Царьград

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ВСУ пытается рассчитаться за поражение под Суджей контратаками на Покровской дуге: свежие сводки СВО

ВСУ пытается рассчитаться за поражение под Суджей контратаками на Покровской дуге: свежие сводки СВО

Русская армия продолжает наступление по нескольким направлениям. ВСУ несет большие потери в Курской области, но пытается контратаковать на Покровском направлении.

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