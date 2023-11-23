Импорт шариата для развала России: Мигранты сказали своё слово

По официальным данным из 146 млн. жителей России численность традиционно мусульманских народов России составляет около 14.5 млн., т.е. 10% от численности населения, мигранты из Средней Азии и Закавказья в это число не входят и не должны.

Денис Зарюгин

По статистике мигранты из Средней Азии и Закавказья убивают в день одного русского, но как только их количество здесь станет ближе к 50% они устроят такие же погромы русских как уже устраивали в начале 90-х в Душанбе, Баку, Ташкенте и т.д., когда там везде были надписи: "Русские не уезжайте, нам рабы нужны!" и когда было убито от 200 тыс. до 500 тыс. русских, точную цифру ещё предстоит узнать. Благодаря миграционной политике нашего Гаранта такие надписи скоро появятся в Москве и других городах России.