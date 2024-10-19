Всех этих правдорубов, выводящих на чистую воду главную угрозу России в данное время — Ярослава Дронова, дружно поддерживают и обличают певца такие кристально чистые люди как Ксения Собчак и Катя Гордон... — кто заказал травлю Шамана?
Эпиграф. "Почему Каин Авеля убил?" (с)
Я очень не хочу влезать в этот скандал. Он вонюч и мерзок, и напоминает технологии манипуляции издавна применяемые англосаксами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗАВИСТЬ, ЗАВИСТЬ И ЗАВИСТЬ...ВЕДЬ УЖЕ ВСЕМ НАДОЕЛИ ПЕТУХИ, ФИЛЬКИ И ПРОЧАЯ "ГЛАМУРНЯ" КОТОРАЯ ТОЛЬКО И УМЕЕТ ЧТО ПЕТЬ ПОД ФАНЕРУ И ДАЖЕ ВИДНО КАК НЕ ПОПАДАЮТ В СВОИ ЖЕ ПЕСНИ. ПОЧЕМУ -ТО НИКОГО ИЗ "ОБЛИЧИТЕЛЕЙ" НЕ ВОЛНУЮТ СУМАСШЕДШИЕ БАБКИ КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ЭТИ "ГЛАМУРНЯКИ". ТАК ЧТО ЗАТКНИТЕСЬ И ДЕЛАЙТЕ ДЛЯ РОССИИ ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ, А НЕ ПОДПЕВАЙТЕ , ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ГОЛОСА У ВАС ЯВНО НЕТ, ВСЯКИМ "ЗАКАЗЧИКАМ". КТО Ж ВИНОВАТ, ЧТО ВАС УЖЕ НЕ ХОТЯТ НИ СЛЫШАТЬ НИ ВИДЕТЬ, ДОСТАЛИ ДАЖЕ НАС, ПЕНСИОНЕРОВ БЕЗГОЛОСЫЕ И ТУПЫЕ ПЕСЕНКИ.
Да пархатые заказали... Они нас ненавидят...
Да никому он не нужен, чтобы его обличать, он сам себя обличает, они все такие в шоу бизнесе, он оказывается русский, а мы случайно здесь. Вообще не приемлю такие гонорары у артистов и спортсменов, начинают считать себя чем то выдающимся, причём прекратит петь - забудут сразу.
Свежие комментарии