Всех этих правдорубов, выводящих на чистую воду главную угрозу России в данное время — Ярослава Дронова, дружно поддерживают и обличают певца такие кристально чистые люди как Ксения Собчак и Катя Гордон... — кто заказал травлю Шамана?

Людмила Лиханова

ЗАВИСТЬ, ЗАВИСТЬ И ЗАВИСТЬ...ВЕДЬ УЖЕ ВСЕМ НАДОЕЛИ ПЕТУХИ, ФИЛЬКИ И ПРОЧАЯ "ГЛАМУРНЯ" КОТОРАЯ ТОЛЬКО И УМЕЕТ ЧТО ПЕТЬ ПОД ФАНЕРУ И ДАЖЕ ВИДНО КАК НЕ ПОПАДАЮТ В СВОИ ЖЕ ПЕСНИ. ПОЧЕМУ -ТО НИКОГО ИЗ "ОБЛИЧИТЕЛЕЙ" НЕ ВОЛНУЮТ СУМАСШЕДШИЕ БАБКИ КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ЭТИ "ГЛАМУРНЯКИ". ТАК ЧТО ЗАТКНИТЕСЬ И ДЕЛАЙТЕ ДЛЯ РОССИИ ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ, А НЕ ПОДПЕВАЙТЕ , ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ГОЛОСА У ВАС ЯВНО НЕТ, ВСЯКИМ "ЗАКАЗЧИКАМ". КТО Ж ВИНОВАТ, ЧТО ВАС УЖЕ НЕ ХОТЯТ НИ СЛЫШАТЬ НИ ВИДЕТЬ, ДОСТАЛИ ДАЖЕ НАС, ПЕНСИОНЕРОВ БЕЗГОЛОСЫЕ И ТУПЫЕ ПЕСЕНКИ.