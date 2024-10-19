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Всех этих правдорубов, выводящих на чистую воду главную угрозу России в данное время — Ярослава Дронова, дружно поддерживают и обличают певца такие кристально чистые люди как Ксения Собчак и Катя Гордон... — кто заказал травлю Шамана?

Эпиграф. "Почему Каин Авеля убил?" (с) Я очень не хочу влезать в этот скандал. Он вонюч и мерзок, и напоминает технологии манипуляции издавна применяемые англосаксами.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ЗАВИСТЬ, ЗАВИСТЬ И ЗАВИСТЬ...ВЕДЬ УЖЕ ВСЕМ НАДОЕЛИ ПЕТУХИ, ФИЛЬКИ И ПРОЧАЯ &quot;ГЛАМУРНЯ&quot; КОТОРАЯ ТОЛЬКО И УМЕЕТ ЧТО ПЕТЬ ПОД ФАНЕРУ И ДАЖЕ ВИДНО КАК НЕ ПОПАДАЮТ В СВОИ ЖЕ ПЕСНИ. ПОЧЕМУ -ТО НИКОГО ИЗ &quot;ОБЛИЧИТЕЛЕЙ&quot; НЕ ВОЛНУЮТ СУМАСШЕДШИЕ БАБКИ КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ЭТИ &quot;ГЛАМУРНЯКИ&quot;. ТАК ЧТО ЗАТКНИТЕСЬ И ДЕЛАЙТЕ ДЛЯ РОССИИ ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ, А НЕ ПОДПЕВАЙТЕ , ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ГОЛОСА У ВАС ЯВНО НЕТ, ВСЯКИМ &quot;ЗАКАЗЧИКАМ&quot;. КТО Ж ВИНОВАТ, ЧТО ВАС УЖЕ НЕ ХОТЯТ НИ СЛЫШАТЬ НИ ВИДЕТЬ, ДОСТАЛИ ДАЖЕ НАС, ПЕНСИОНЕРОВ БЕЗГОЛОСЫЕ И ТУПЫЕ ПЕСЕНКИ.
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Леонид Руси
Да пархатые заказали... Они нас ненавидят...
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