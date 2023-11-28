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Милашка Боррель назвал бессмысленной гуманитарную помощь людям, которых могут вскоре убить

Милашка Боррель назвал бессмысленной гуманитарную помощь людям, которых могут вскоре убить

"Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объём гуманитарной помощи… Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют", — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья в Барселоне.

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