СССР-Россия
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СССР-Россия

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Как и всегда Россия в одиночку противостоит западной экспансии

Как и всегда Россия в одиночку противостоит западной экспансии

Виктор Анисимов *** "Это ни в коей мере не является аналитикой, ибо я не аналитик и не эксперт международных отношений, это моё видение сложившейся политической реальности в настоящее время".

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Комментарии
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Юрий анин
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11 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Ничего удивительного автор не открыл. Совершенно исторически свежий пример, Великая отечественная. Тогдашняя НАТО во главе с Германией, с одной стороны и, истекающий кровью, Советский Союз, с другой стороны и третьи страны-хитрованы, выглядывающие &quot;из-за угла&quot;. История не нова.
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
СССР тоже дружил с Китаем. Очень дружил! И все кончилось, чуть-ли, не военным противостоянием.... Во всяком случае, приграничные вооруженные конфликты были.  Как говорил красноармеец Федор Сухов, &quot;Восток - дело тонкое&quot;.... А я бы уточнил: &quot;восток - дело подлое!&quot; Впрочем, и Запад не лучше.  России, хотим мы этого или нет, судьбой начертано быть одной - великой и неприступной!  Вот из этого и следует исходить. И не надо даже пытаться войти в &quot;дружное мировое сообщество&quot;. Ничего хорошего Россию там не ждет, кроме грабежа и череды унижений.
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1 час.

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