Как и всегда Россия в одиночку противостоит западной экспансии

ИК

Иосиф Калинин

СССР тоже дружил с Китаем. Очень дружил! И все кончилось, чуть-ли, не военным противостоянием.... Во всяком случае, приграничные вооруженные конфликты были. Как говорил красноармеец Федор Сухов, "Восток - дело тонкое".... А я бы уточнил: "восток - дело подлое!" Впрочем, и Запад не лучше. России, хотим мы этого или нет, судьбой начертано быть одной - великой и неприступной! Вот из этого и следует исходить. И не надо даже пытаться войти в "дружное мировое сообщество". Ничего хорошего Россию там не ждет, кроме грабежа и череды унижений.