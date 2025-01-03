Виктор Анисимов *** "Это ни в коей мере не является аналитикой, ибо я не аналитик и не эксперт международных отношений, это моё видение сложившейся политической реальности в настоящее время".
Как и всегда Россия в одиночку противостоит западной экспансии
Комментарии
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Юрий анин
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11 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Ничего удивительного автор не открыл. Совершенно исторически свежий пример, Великая отечественная. Тогдашняя НАТО во главе с Германией, с одной стороны и, истекающий кровью, Советский Союз, с другой стороны и третьи страны-хитрованы, выглядывающие "из-за угла". История не нова.
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
СССР тоже дружил с Китаем. Очень дружил! И все кончилось, чуть-ли, не военным противостоянием.... Во всяком случае, приграничные вооруженные конфликты были. Как говорил красноармеец Федор Сухов, "Восток - дело тонкое".... А я бы уточнил: "восток - дело подлое!" Впрочем, и Запад не лучше. России, хотим мы этого или нет, судьбой начертано быть одной - великой и неприступной! Вот из этого и следует исходить. И не надо даже пытаться войти в "дружное мировое сообщество". Ничего хорошего Россию там не ждет, кроме грабежа и череды унижений.
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1 час.
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